Acidente entre caminhões na SP 107 teve auxílio de helicóptero no socorro

Acidente entre Caminhões na SP 107 (Prefeito Azis Lian), teve auxilio de helicóptero no socorro

Na manhã desta quarta-feira (27), dois caminhões acabaram se acidentando na SP 107, entre as cidades Santo Antônio de Posse e Amparo. O acidente ocorreu por das 11h da manhã, para prestar auxilio, equipes do Corpo de Bombeiro de Mogi Guaçu e Campinas, estiveram no local.

Segundo versão de curiosos, um dos caminhões teria ido parar dentro de um lago que existe nas proximidades da Rodovia.

Além das viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual que lavrou a ocorrência, um helicóptero também foi utilizado para prestar socorro as vítimas.

Tentamos contatos para com as equipes que participaram da ação, no intuito de buscar mais esclarecimentos sobre vítimas e ainda as razões das possíveis causas do acidente. Porém, até o fechamento desta matéria, as tentativas foram frustradas.

Imagens enviadas para O Regional, por populares, mostram o momento que o helicóptero chega ao local do acidente.