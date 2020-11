Acidente na SP – 147 deixa motorista gravemente ferido

Um grave acidente na rodovia “Octavio de Oliveira Santos” (SP-147), na tarde desta terça-feira (17), decepou as duas pernas de um motorista de caminhão, após ele colidir de frente com uma carreta. A colisão ocorreu por volta das 16h30, no Km 17, entre Socorro e Lindóia, próximo a empresa Qualy Nutrição Animal, no bairro Rio do Peixe.

O motorista de um caminhão baú, que testemunhou o acidente, disse que o veículo envolvido no acidente, apesar da pista molhada e da chuva que caia no local naquele momento, estava tentando ultrapassá-lo.

“Eu estava segurando, por causa da pista escorregadia, mas na reta da Qualy, ele sentou o bambu e me ultrapassou”, relatou. Após passar o caminhão baú, o caminhão se deparou com uma carreta que vinha em sentido contrário. O freio foi acionado, mas o caminhão derrapou .

O motorista não teve como evitar a colisão. O impacto foi tão violento que destruiu a cabine do caminhão e o caminhoneiro teve as duas pernas decepadas na batida. Uma, inclusive, foi parar no meio da pista. Apesar dos ferimentos gravíssimos e das amputações, ele ainda estava vivo quando o Corpo de Bombeiros de Lindóia. Ele foi removido para a Santa Casa da estância mineral.

Até o momento, não se sabe se o motorista sobreviveu. O trânsito no trecho do acidente ficou interrompido nos dois sentidos por quase duas horas, até que os feridos e os dois veículos fossem envolvidos. O Portal da Cidade está acompanhando o caso e trará novas informações assim que possível.