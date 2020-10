Acidente na SP-340 deixa casal ferido

Um grave acidente foi registrado por volta das 12h de sábado, 3, na rodovia SP-340, no km 169, em frente ao Restaurante Jangada, em Mogi Guaçu, onde um veículo capotou.

Segundo informação apurada pela polícia, um casal seguia em um Fiat Uno com placas de Mogi Mirim para Campinas, quando foi atingido na traseira por uma carreta. Com a colisão, o condutor do Uno perdeu o controle e capotou na via, parando no canteiro central.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e da Renovias foram acionados e após os primeiros socorros, encaminharam ambos para a Santa Casa de Mogi Guaçu, com diversas escoriações, onde permaneceram sob cuidados médicos.