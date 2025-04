Ações da PM resultam em quatro prisões por homicídio, tráfico e violência doméstica

A Polícia Militar realizou, na quinta-feira (3), uma série de operações em três cidades da região, resultando na prisão de quatro indivíduos por diferentes crimes. As ações ocorreram em Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Pedreira, destacando a atuação efetiva da PM no combate à criminalidade.

Procurado por homicídio é preso em Mogi Guaçu

Na tarde de quinta-feira (3), por volta das 16h50, policiais militares realizavam patrulhamento pela Vila Paraíso, em Mogi Guaçu, quando identificaram um homem com características semelhantes a um procurado pela Justiça. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas, após a identificação do suspeito como A., nascido em setembro de 1981, a consulta criminal confirmou que ele possuía um mandado de prisão por homicídio. O indivíduo foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Tráfico de drogas leva à prisão de suspeito em Mogi Mirim

Ainda na tarde de quinta-feira (3), por volta das 16h20, policiais militares em patrulhamento pelo bairro Mogi Mirim II avistaram um homem em uma bicicleta, que, ao notar a presença da equipe, tentou se desfazer de duas sacolas. O suspeito, identificado como M., nascido em fevereiro de 1995, foi abordado e, ao verificarem o conteúdo descartado, os policiais encontraram 24 invólucros de crack e 30 microtubos de cocaína. Durante a abordagem, o suspeito afirmou fazer parte de uma facção criminosa. Ele foi levado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso, e o material apreendido foi apresentado às autoridades competentes.

Violência doméstica resulta em prisão em Mogi Guaçu

Na noite de quinta-feira (3), por volta das 23h05, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Hedy, em Mogi Guaçu. A vítima, P., relatou que seu esposo, R., a expulsou de casa, fazendo ameaças e empurrando-a contra a parede enquanto segurava uma faca. Temendo pela segurança do filho de sete anos, a mulher pediu ajuda. Os policiais entraram na residência e encontraram o agressor trancado em um quarto com a criança. Ele resistiu à abordagem, mas foi contido e preso. A criança foi entregue à mãe, sem ferimentos. O agressor permaneceu preso após a apresentação da ocorrência na Central de Polícia Judiciária.

Descumprimento de medida protetiva leva à prisão em Pedreira

Mais uma prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (3), por volta das 17h10, em Pedreira. Policiais foram chamados para atender a uma denúncia no Jardim Marajoara, onde a vítima, S., relatou ter sido ameaçada pelo filho, J.., A mulher possuía uma medida protetiva contra ele, que foi apresentada aos policiais. O suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso pelo descumprimento da ordem judicial.

As operações da Polícia Militar demonstram o compromisso da corporação com a segurança pública, garantindo a ordem e a proteção da população regional.