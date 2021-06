Acontece neste domingo, 27 Ato em Homenagem as 300 vítimas da Covid-19 em Mogi Mirim

Por iniciativa dos vereadores João Victor Gasparini (DEM), Mara Choquetta (PSB) e Lúcia Tenório (CIDADANIA), será realizado neste domingo, 27, na região central da cidade, um ato especial em homenagem às mais de 300 vítimas da covid-19 na cidade.

Inspirados em uma iniciativa realizada pela ONG Rio de Paz – quando os ativistas cariocas colocaram 500 rosas nas areias da praia de Copacabana, registrando a marca de 500 mil mortos pela doença em todo o Brasil– os três integrantes da Câmara Municipal depositarão na escadaria da Igreja Matriz de São José, 300 rosas vermelhas, simbolizando os mogimirianos que foram a óbito em virtude de complicações causadas pela infecção.

Gasparini informou que a atividade teve consentimento do pároco da Igreja Matriz de São José, padre Ademir Bernardelli. Conforme esclareceu, a manifestação será realizada às 9h15 e é aberta a todas as pessoas que se sensibilizarem com a causa. “É uma forma de manifestarmos nosso respeito e nosso pesar a todos os familiares das mais de 300 pessoas aqui de Mogi Mirim que perderam a vida em função da covid-19”, colocou.

A atividade tem caráter simbólico e cumprirá todas as devidas medidas de segurança sanitária, com distanciamento entre os presentes e uso de máscaras. Aqueles que não puderem comparecer, terão a oportunidade de acompanhar a ação e prestar solidariedade às vítimas através de transmissões ao vivo pelas redes sociais dos vereadores.