Administração Municipal investiu mais de R$ 2 milhões no Hospital Humberto Piva – Pedreira

A Administração Municipal 2017/2020 já investiu no Hospital Humberto Piva mais de 2 milhões de reais, entre novas obras, reformas, equipamentos e segurança.

Entre os investimentos destaque para a área destinada exclusivamente para os leitos de UTI para atendimento de COVID-19, inclusive com Respiradores; Área exclusiva para Atendimento de Sintomas de Gripe; Novas Camas, aparelhos de Ar Condicionado, Guincho para Transporte de Pacientes, Bombas de Fusão; Instalação de Aparelho de Tomografia Computadorizada juntamente com Transformador; Geladeira, Freezer e Carrinho de Transporte para a Cozinha; Instalação de Sistema de Monitoramento Interno e Externo; Aluguel de Containeres para Vestiário das equipes de atendimento COVID-19.

Destaque ainda para as reformas e construções efetuadas até o momento: Reforma completa do Centro Cirúrgico com 3 salas para operações; Pronto Socorro Municipal; Sala Semi-UTI; Laboratório de Exames; Sala de Exame de RX; Pintura interna e externa padronizada; Abrigo para Lixo Hospitalar; Adequação de refeitórios para as áreas COVID-19 e Enfermaria.

Existem ainda obras em andamento como a construção de novos Vestiários Masculino e Feminino na antiga área do Hospital da Mulher, que também terá suas obras terminadas para ampliação do Hospital Humberto Piva.

Para o prefeito Hamilton Bernardes Junior saúde é prioridade para a Administração Municipal, sempre com muita responsabilidade e dentro da capacidade de investimento. “Estamos resgatando o nosso Hospital Humberto Piva, que oferece a população atendimento com respeito, dedicação e qualidade. Os nossos parabéns a todos os profissionais da área de saúde, tanto do Hospital como da Rede Municipal que se dedicam a cuidar das pessoas”, enfatizou o prefeito Hamilton Bernardes.