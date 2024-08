Administrador elogia postura dos funcionários durante queda de energia

Daniel Frugolli enalteceu a atitude solidária dos servidores do hospital e rebateu críticas nas redes sociais; “leões da internet”

A atitude positiva e solidária dos funcionários da Santa Casa, durante a queda de energia causada por um vendaval no último sábado (24), foram elogiadas pelo administrador daquele hospital, Daniel de Carvalho Frugolli e pelo interventor municipal, Mauro Nunes Júnior, na manhã desta quarta-feira (28).

Segundo eles, graças a dedicação e extremo profissionalismo desses funcionários, o problema foi resolvido sem nenhuma intercorrência com os pacientes da Santa Casa. No sábado, durante uma tempestade de areia e vento, a energia foi interrompida em vários bairros da cidade, atingindo, inclusive aquele hospital.

“O problema aqui foi que houve uma sobrecarga elétrica que queimou vários equipamentos, inclusive a placa de nosso gerador, deixando a Santa Casa às escuras”, lembrou Frugolli. O administrador ressalta que, imediatamente, foi colocado em prática os protocolos de emergência.

Como o gerador não entrou, automaticamente, em operação, como seria de praxe, começou um plano de contingência para transferir alguns pacientes para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Zona Leste. Já na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulta e neonatal, os equipamentos permaneceram funcionando por causa das baterias.

“Esses equipamentos, principalmente os respiradores e monitores, podem funcionar de 3 a 4 horas desligados das tomadas”, explicou Frugolli. Assim que a energia retornou, técnicos da Santa Casa descobriram que além de danos à placa do gerador, também foram atingidos 10 computadores, 15 impressoras, um aparelho de raio x, quatro focos cirúrgicos, a caixa de energia do tomógrafo que, felizmente, não sofreu quaisquer danos.

Os problemas elétricos ainda atingiram o elevador, ar comprimido e alguns sistemas do hospital. “Esse pico de energia foi como um raio”, comparou o administrador. Frugolli disse que nesse meio tempo, 100% dos 800 funcionários da Santa Casa se dirigiram ao local para prestar assistência aos pacientes.

“Foi incrível. Todos, mesmo quem estava de folga, deixaram suas famílias e amigos para estarem aqui”, elogiou. “E no domingo foi a mesma coisa”, acrescentou. Graças a esse esforço, os pacientes que precisaram ser transferidos, retornaram para o hospital.

OFENSAS

Ele também fez questão de agradecer ao pessoal do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ao Corpo de Bombeiros, secretários municipais e aos técnicos de empresas prestadoras de serviço que atenderam, imediatamente, ao chamado da Santa Casa. “Algo realmente espetacular”, enfatiza. Frugolli lembrou que inclusive o Hospital 22 de Outubro se colocou à disposição para receber pacientes.

Ele e Mauroi Nunes só lamentaram as críticas e comentários maldosos que surgiram nas redes sociais o que, na opinião deles, ofenderam os 800 servidores do hospital e ainda tentaram diminuir o belo trabalho que realizaram durante a crise. “São verdadeiros leões na internet, mas que não movem uma palha para ajudar numa emergência ou colaborar com a Santa Casa”, devolveu Frugolli.

“Infelizmente, algumas pessoas pensam apenas em si mesmas ou querem tirar proveito político de crises”, cutucou. Um servidor do hospital, que preferiu o anonimato, também repudiou as críticas de alguns vereadores feitas na segunda-feira (26), afirmando que não aguenta mais ouvir tanta bobagem e que esses políticos não serão esquecidos pela categoria.

Para o administrador e para o interventor, independentemente dessas críticas, o mais importante foi que não houve perdas humanas e, sequer, prejuízo ao bom serviço que a Santa Casa continuará a prestar aos mogimirianos. “Só tivemos perdas materiais e que serão repostas”, prometeram. Na manhã desta quarta-feira, apenas dois focos cirúrgicos ainda não haviam sido reparados.