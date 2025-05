RMC ganha primeiro Centro de Inteligência Metropolitana para Segurança Pública do Brasil

Crédito: Carlos Bassan

CIM, inaugurado nesta segunda-feira, 12, vai integrar serviços e possibilitar troca de informações de segurança pública em tempo real entre as cidades da RMC

Campinas terá o primeiro Centro de Inteligência Metropolitana (CIM) voltado para segurança pública do Brasil. O CIM tem como principal função articular os núcleos de Inteligência das guardas municipais das 20 cidades da Região Metropolitana de Campinas, promovendo a cooperação entre os municípios, o compartilhamento e a análise de dados, além da definição de estratégias e a realização de operações conjuntas de enfrentamento à criminalidade.

O CIM foi inaugurado na manhã desta segunda-feira, 12 de maio, pelo prefeito Dário Saadi, que também é presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC. A sala vai funcionar em um espaço anexo ao Centro Integrado de Comando e Controle de Campinas (CICC), na Rua Afonso Pena, 1.380, Vila Nova São José. “Eu acredito que melhorar a segurança pública da região tem que ser com integração, com troca de informações, com ações conjuntas. A união dessas 20 guardas municipais com as outras forças de segurança e a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) vai ajudar em ações coordenadas de segurança na região, junto com ferramentas de tecnologia e articulação entre as guardas municipais para enfrentar a criminalidade”, disse Dário. “A troca de informações em tempo real e a discussão nas câmaras temáticas entre as cidades vai fazer a diferença”, completou o prefeito.

Troca de informações

A união das inteligências contará com o sistema de monitoramento veicular, que já é utilizado por todas as corporações para compartilhamento das informações e também de integração de câmeras CFTV. Na prática, por exemplo, se um veículo for furtado em Campinas e passar por Vinhedo, este carro poderá ser abordado na cidade vizinha. “Todas as agências de inteligência das guardas municipais das cidades ficarão operando no mesmo ambiente, com troca de informações em tempo real para que se produza conhecimento sobre as ações criminosas”, explica o secretário de Segurança de Campinas, Christiano Biggi.

Também estão sendo planejadas operações em conjunto com as guardas municipais para atuar em crimes comuns entre as cidades, como furto de fios, roubo e furto de veículos, desmanches, receptação e furto a estabelecimentos comerciais.

A coordenação do CIM ficará com a cidade de Vinhedo; a vice-coordenação com Paulínia. Campinas integra a direção com a 1ª secretaria; Santo Antônio de Posse ocupa a 2ª secretaria e, Itatiba, a 3ª

Todas as esferas

A ideia do CIM é agregar informações de todas as esferas, seja municipal, estadual e federal, inclusive a Abin. A proposta é produzir conhecimento para que os gestores municipais tenham ferramentas para a tomada de decisões e para a formatação de políticas públicas, em especial da segurança pública.

“Essa união das inteligências é uma ferramenta inédita que vai fomentar essas políticas de combate à criminalidade, trazer indicadores positivos, reverberando no atendimento à população e na melhoria da sensação de segurança para os munícipes”, finalizou Biggi.

A criação do CIM foi discutida em Câmara Temática da RMC com a aprovação dos prefeitos das cidades da região.