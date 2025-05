Itapira conquista 10 medalhas na quarta etapa da Liga Paulista de Tênis de Mesa

No domingo, 4 de maio, a equipe de tênis de mesa de Itapira brilhou na quarta etapa da Liga Paulista de Tênis de Mesa, que reuniu mais de 200 atletas no Centro de Convenções de Águas de São Pedro. Os 15 representantes itapirenses conquistaram um total de 10 medalhas na competição que premia do primeiro ao oitavo lugar.

Entre os destaques individuais, Enzo Germano Rodrigues Lopes alcançou a quinta colocação na categoria juvenil II, enquanto Hyran Soares Martins também ficou em quinto lugar no rating de entrada. Júlio César Clementino de Souza obteve a quinta posição no rating E, e Maicom Michel Soares Ribeiro Filho conquistou o quinto lugar no rating C e o terceiro na categoria juvenil II.

Além deles, Paolo de Toledo Augusto garantiu a quinta posição no rating F, e Richard Nathan Souza Vilarin Rafael se destacou na categoria adulto, também em quinto lugar. Thiago Branco de Andrade da Silva conquistou com o terceiro lugar no rating B e o quinto na categoria sênior 30, enquanto Thomas Oziliero Gomes alcançou a quinta posição na categoria juvenil I.