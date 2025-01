Adolescente de 14 anos é apreendido por tráfico de drogas no bairro Vista Alegre em Artur Nogueira

No último dia do ano, 31 de dezembro de 2024, a Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira realizou a apreensão de um adolescente de 14 anos por ato infracional relacionado ao tráfico de drogas

De acordo com o relatório oficial, a equipe estava em patrulhamento pela região quando avistou o adolescente, identificado como D., em atitude suspeita. Ao notar a presença da viatura, ele tentou fugir, mas caiu ao solo logo em seguida. Durante a abordagem, foi observado que o jovem tentou esconder algo debaixo de um veículo estacionado.

Na revista pessoal, os agentes encontraram R$ 195,00 em notas diversas. Posteriormente, com o apoio do cão farejador Lupy, da equipe do Canil Inspetoria, foram localizados debaixo do carro três papelotes de uma substância amarelada, análoga à cocaína, e 17 pedras de crack. Questionado pelos agentes, o adolescente negou que as drogas fossem de sua propriedade.

O jovem foi conduzido à delegacia, onde o delegado de plantão determinou sua apreensão por ato infracional de tráfico de entorpecentes. Após passar por consulta médica no Pronto-Socorro Municipal, a avó do adolescente foi informada, e ele permaneceu à disposição da Justiça.

A operação contou com a participação das seguintes equipes:

Canil Inspetoria: Inspetor Paschoal e Inspetor Carneiro.

Viatura Comando (13): 1° Classe Durval, Comandante Fantini e Inspetor Dionízio.

A ação reforça o compromisso da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira no combate ao tráfico de drogas e na garantia de segurança para a população.