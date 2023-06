Adolescente de 14 anos morre em grave acidente de carro em Mogi Guaçu; Três ocupantes ficam feridos

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta feira (29), na Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em Mogi Guaçu, deixou um morto e três feridos.

Alexandre Rodrigo Campos de Souza de 14 anos, morreu no local, após capotar o veículo Jetta que dirigia. Três ocupantes que estavam com ele se feriram, dois em estado grave e um com ferimentos leves, eles foram socorridos e levados até a Santa Casa de Mogi Guaçu.

As causas do acidente serão apuradas.