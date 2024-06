Adolescente é Surpreendido com Drogas pela ROMU no Bairro Itamaraty, em Artur Nogueira

Na tarde de 08 de junho, uma operação da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira resultou na apreensão de um adolescente envolvido em ato infracional relacionado ao tráfico de drogas no bairro Itamaraty.

A ação ocorreu no momento em que o adolescente foi flagrado com substâncias ilícitas e itens de valor. Os agentes da ROMU, liderados pelo inspetor Liberato e sob o comando do 2º CL Gonçalves, encontraram em posse do menor 16 pinos contendo cocaína, um aparelho celular da marca iPhone, e a quantia de R$ 380,00 em notas diversas.

Detalhes da Ocorrência

Natureza: Ato Infracional/Tráfico de Drogas

Local: Bairro Itamaraty

Data: 08/06/2024

Itens Apreendidos

Drogas: 16 pinos de cocaína

Eletrônico: 1 aparelho celular da marca iPhone

Dinheiro: R$ 380,00 em diversas notas

A operação foi resultado de um trabalho contínuo de monitoramento e combate ao tráfico de drogas na cidade. A ROMU, parte da Inspetoria da Guarda Civil Municipal, tem intensificado as patrulhas e ações preventivas para reduzir a criminalidade e garantir a segurança dos moradores de Artur Nogueira.