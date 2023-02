Adolescente suspeito por receptação de celulares roubados é apreendido pela PM

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar (PM) suspeito de receptação de celulares roubados em Mogi Guaçu. O fato ocorreu na tarde deste sábado, dia 11 de fevereiro, no bairro Vila Paraíso, em Mogi Guaçu.

Segundo informações da PM, a equipe estava em patrulhamento pelo bairro Vila Paraíso e ao chegar na Rua dos Operários avistaram um adolescente de 16 anos, conhecido da equipe pela prática de roubo e tráfico pela área da zona sul. De imediato foi realizada abordagem e em revista pessoal foi encontrado dois celulares, sendo um Sansung de cor preta e um Motorola vermelho, idênticos aos roubados em um estabelecimento comercial na data de hoje. Indagado sobre os celulares o adolescente disse que havia comprado de um outro indivíduo e que, o mesmo, levaria as notas fiscais.

Diante dos fatos a equipe apresentou o adolescente ao Delegado de Polícia para esclarecimento. No CPJ a vítima do roubo reconheceu os celulares como sendo da sua loja e apresentou as notas fiscais. O delegado de plantão realizou Boletim de Ocorrência de receptação e liberou o adolescente.