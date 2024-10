Incêndio em Amparo entra no quinto dia e devasta área de mata nativa

Incêndio em área de mata nativa de Amparo — Foto: Reprodução/EPTV

O incêndio que atinge uma vasta área de mata nativa no bairro Areia Branca, em Amparo (SP), desde a noite de sábado (28), chegou ao quinto dia sem sinais de controle. De acordo com a Defesa Civil, novos focos foram identificados na tarde desta quinta-feira (3), intensificando os esforços do Corpo de Bombeiros, que tenta conter as chamas em condições extremamente desafiadoras.

A área atingida, que totaliza cerca de 3,5 milhões de metros quadrados, já teve, ao menos, metade de sua extensão destruída. Além da mata nativa, plantações de eucalipto e cana-de-açúcar de um alambique também foram consumidas pelo fogo.

A região é de difícil acesso, o que tem dificultado o combate. Caminhões-pipa abastecem os brigadistas até um certo ponto, e, a partir daí, baldes são utilizados para encher bombas que ajudam a conter o avanço das chamas. Até o momento, cerca de 150 mil litros de água de um lago local foram utilizados, além dos 4,1 mil litros despejados em 11 lançamentos pelo helicóptero Águia.

Os moradores da região estão sofrendo com a densa cortina de fumaça gerada pela queimada, afetando principalmente as propriedades no entorno. Um hotel próximo precisou suspender suas atividades até a próxima semana, com funcionários se unindo aos esforços para controlar o incêndio.