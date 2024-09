PAULO SILVA RECEBE A VISITA DE ISABELA, CANDIDATA AO TÍTULO DE MINI MISS SÃO PAULO

Extrovertida, sorridente e apaixonada por uma fotografia. A pequena Isabela Sanvido Oliveira, de apenas 6 anos de idade, não se mostrou nem um pouco acanhada diante do prefeito Paulo Silva. Ao lado de sua mãe Lidiane Moraes, Isabela esteve no gabinete na tarde de quarta-feira (18) para anunciar sua participação, em âmbito estadual, no concurso Miss e Mister Infanto Juvenil, que acontece neste domingo (22), a partir das 17h00, no Centro Cultural ‘Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”. Como Mini Miss Mogi Guaçu, Isabela concorre ao título de Mini Miss São Paulo.

Aluno do infantil V da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) “Professora Regina MariaTucci de Campos”, Isabela participou de um concurso de beleza pela primeira vez em março deste ano, quando concorrendo com outras 12 meninas de sua faixa etária, foi eleita mini rainha da Expo Guaçu 2024. Em julho, por meio da agência Marichris Eventos, se inscreveu no concursso Miss e Mister Infanto Juvenil, sendo aclamada Mini Miss Mogi Mirim. Com isso, se credenciou a buscar a coroa e a faixa de Mini Miss São Paulo.

No domingo, todas as candidatas participarão de um ensaio geral das 8h00 às 10h00, para que às 17h00, estejam prontas para o concurso. Isabela e as demais candidatas desfilarão para os jurados com vestido de gala. Se vencer o concurso no domingo, estará classificada para a disputa do concurso Mini Miss Brasil. Lidiane não esconde a ansiedade e acredita na vitória da filha. “Ela tem gosto pelo ramo artístico, adora uma dança do Tik Toc”, disse. “Estou muito feliz com esse momento”, afirmou a pequena Isa, como é chamada em casa.