Adolescentes e jovens iniciam curso profissionalizante no CRAS Norte

Nesta segunda-feira, 20 de março, cerca de 40 alunos iniciaram curso profissionalizante de Assistente de Recursos Humanos. A capacitação acontece no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Norte, no Jardim Ypê I, sendo ela realizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Social (Senai).

O público-alvo são adolescentes e jovens com idade a partir de 16 anos em situação de vulnerabilidade social e que estão na busca pelo primeiro emprego. O curso terá carga horária de 160 horas e terminará no dia 5 de junho.

Os alunos foram divididos em dois grupos de 20 alunos cada, com uma turma estudando no período matutino das 8h às 12h e a outra na parte da tarde das 13h às 17h. O curso será ministrado pelo professor do Senai, Francisco de Assis Borges de Lima.

“Hoje começamos mais duas turmas do curso de Assistente de Recursos Humanos e outra vez com gratuidade para o município e, principalmente, para os alunos”, comemorou a presidente do Fundo Social, Ana Elisabete Filomeno, ao destacar que a sala de informática do CRAS Norte foi toda recuperada pelos técnicos da Secretaria Municipal de Tecnologia com apoio do titular da pasta, Josimar Cerqueira.

