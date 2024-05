Adrenalina e aventura: Prefeitura de Artur Nogueira apoia 10° Encontro Off Road

Tatu Chuteira e Prefeitura se preparam para sediar mais um encontro para os amantes de jipe

Artur Nogueira recebe neste mês o 10° Encontro Off Road. Com a tradição de levar diversão e aventura sobre rodas para os nogueirenses, o evento é promovido pela equipe Tatu de Chuteira com o grande apoio da Prefeitura Municipal.

A festividade tem como data os dias 18 e 19 de maio e acontecerá no Balneário Municipal Guilherme Carlini. Lá a diversão estará garantida com a Pista off road para carros originais e preparados, playground para crianças, brindes gratuitos, show ao vivo e muito mais.

Juninho Fávero, um dos organizadores afirma que mal pode esperar para aproveitar o evento. “É um prazer entregar mais um ano do Off Road, um momento no qual os verdadeiros apaixonados por jipes se juntam para trocar figurinhas e claro demonstrar o seu grande amor pelo esporte”, declara Fávero.

ATIVIDADES

As inscrições devem ser feitas no sábado, dia 18 de maio, a data contará com a Pista Indoor que sediará o Campeonato Radical. Já as inscrições do dia 19, no domingo, permitiram acesso a trilha e turismo, a saída do turismo será às 8h30 e da trilha às 9h.

Vale ressaltar que na Pista Indoor será cronometrado o tempo para primeiro, segundo e terceiro lugar nos dois dias.

O café da manhã será liberado para todos os inscritos, contando com um ótimo buffet para dar energia a todos durante os dias de atividade.