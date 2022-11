Aegea é primeiro lugar mundial entre empresas pares de saneamento no ranking do Rating ESG pela Sustainalytics

Companhia também conquista primeiro lugar global em Ética nos Negócios, Governança Corporativa e Relacionamento com a Comunidade

A Aegea, companhia líder no setor privado de saneamento no Brasil e da qual a Águas de Holambra faz parte, é primeiro lugar mundial entre empresas pares de saneamento no ranking do Rating ESG da Sustainalytics, organização do grupo Morningstar líder em pesquisa, classificações e análises de ESG que apoia investidores em todo o mundo. A Aegea também conquistou o primeiro lugar global em Governança Corporativa, Ética nos Negócios e Relacionamento com a Comunidade.

Para André Pires, CFO da companhia, o reconhecimento é consequência do comprometimento da empresa com os pilares ESG (Ambiental, Social e Governança Corporativa), além da entrega de resultados sólidos e consistentes relacionados à sua atividade, que é levar saúde e dignidade para a população nos territórios onde atua por meio do saneamento. “Trabalhamos para que a Aegea seja conhecida pelo seu modelo de negócio, que tem como base a eficiência operacional, investimentos responsáveis e retorno aos seus acionistas, com práticas sempre alinhadas aos princípios ESG. Essa colocação é a comprovação objetiva do resultado do nosso foco”, afirma.

Atualmente, mais de 12 mil companhias em escala mundial de diversos setores são avaliadas em risco ESG pela Sustainalytics. Para as empresas de saneamento são avaliados mais de 50 tópicos ESG materiais para o setor, onde são atribuídas notas que compõe o rating da empresa. Por ser uma medida que avalia a exposição ao risco, quanto menor a nota, melhor a colocação da empresa avaliada.

Através do Comitê ESG, a Aegea acompanha e orienta as diversas iniciativas relacionadas ao tema. Com isso, a empresa envolve todas as áreas da companhia com o objetivo de priorizar os projetos e manter o foco. Segundo Pires, “o melhor entendimento do nosso posicionamento sobre o tema ESG, permite aumentar a confiança dos nossos stakeholders e contribuir para a continuidade do crescimento sustentável de nosso negócio”.

Comprometimento com a agenda ESG

A companhia tem um longo histórico de iniciativas ESG e compromissos formais, como os vinculados à emissão de um Sustainability-Linked Bond (SLB), realizada em abril deste ano, em que a empresa se comprometeu com três metas de sustentabilidade a serem alcançadas até 2030: redução do consumo específico de energia em 15%; aumento de 32% para 45% de mulheres em posições de liderança; e aumento de 17% para 27% de negros ocupando posições de liderança. A empresa foi a primeira de saneamento a emitir Bond vinculado a metas ESG na América Latina, e pioneira no Brasil a se comprometer com metas de diversidade racial em cargos de liderança.

Do ponto de vista de governança, a empresa adota as melhores práticas, com destaque para a certificação ISO 37001 de Gestão Antissuborno, que abriga uma série de regras internacionalmente reconhecidas com o objetivo colaborar para os programas de compliance das empresas, certificando o alinhamento entre as organizações e a Norma Antissuborno. A Aegea foi a primeira empresa do setor a obter essa certificação no ano de 2018, renovando-a por duas vezes consecutivas, reforçando o compromisso da empresa com a ética e a integridade. A companhia tem um Programa de Compliance, conduzido pela Diretoria de Integridade, que responde para o Conselho de Administração e Canal de Ética Independente. Com relação à governança dos temas ESG, além de ter um Comitê Executivo ESG, há metas e compromissos ESG vinculados à remuneração variável de executivos, além de asseguração independente do relatório anual de sustentabilidade.

A Aegea atua direta e indiretamente na vida das comunidades nos municípios onde está presente, levando mais saúde, qualidade de vida e dignidade, promovendo programas socioambientais, gerando empregos e renda e trazendo evolução para a economia local.

No interior de São Paulo através da Águas de Holambra, tem forte atuação junto às comunidades holambrenses, especialmente as mais vulneráveis, por meio da área de Responsabilidade Social. Dentre os programas que desenvolve estão, por exemplo, o Afluentes, que promove a integração entre associações de moradores e lideranças comunitárias com a empresa; Saúde Nota 10, programa de educação sanitária e ambiental desenvolvido para despertar a consciência de estudantes para a importância da utilização de água e esgoto tratados para a conservação do meio ambiente, saúde e melhoria da qualidade de vida das pessoas; e o Pioneiros, que estimula o pensamento inovador de estudantes de ensino médio de escolas públicas no sentido de encontrar soluções alternativas para o saneamento básico em suas cidades.

SOBRE A AEGEA

A Aegea Saneamento é líder em saneamento privado, atuando por meio de suas concessionárias em diversos estados do País. Com um crescimento significativo, a Aegea saltou de seis municípios atendidos em 2010 para 178 em 2022, distribuídos em 13 estados, beneficiando aproximadamente 26 milhões de pessoas. Esse crescimento só foi possível graças ao modelo de negócio da empresa, que tem como base eficiência operacional, cumprimento de metas e investimentos responsáveis, e o alinhamento aos princípios ESG (Ambiental, Social e Governança Corporativa). Para mais informações, acesse: http://www.aegea.com.br/