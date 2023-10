Agatha Costa de 7 anos representará Jaguariúna no Miss São Paulo Mirim

Reportagem: Susi Baião

Agatha Gabriela Costa, com seus 7 anos, está pronta para representar Jaguariúna no Concurso Miss São Paulo Teen infantil, um dos eventos mais importantes do estado.na categoria.

Com sua graça e charme, a pequena, conseguiu se classificar entre 400 candidatas, de várias cidades do interior paulista, para disputar o título de Miss São Paulo Mirim.

A grande final será realizada no Teatro Gamaro, no dia 15 de outubro de 2023, na capital paulista.

Desde os quatro anos, Agatha já demonstrava sua paixão por desfiles e eventos de beleza. Seus pais, Reginaldo e Patrícia, que também são pais de Agny de 19 anos e Gael, de um ano, sempre apoiaram a vontade de Agatha em seguir esse caminho. Patricia, emocionada, expressou sua satisfação por ver sua filha representando Jaguariúna: “É uma satisfação muito grande, uma felicidade, ver nossa filha participando e representando Jaguariúna, que tanto amamos.”

O Concurso Miss São Paulo Mirim não apenas celebra a beleza e a graça das crianças, mas também promove valores como autoconfiança, carisma e habilidades sociais. Agatha Costa, com seu sorriso cativante e personalidade encantadora, está pronta para representar Jaguariúna e demonstrar todo seu talento nesse evento de destaque.

Quem quiser saber mais sobre a carreira da pequena miss, é só acompanhar pelo canal do Instagran, @canal_agathinha.