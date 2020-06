Agentes da Defesa Civil participam de treinamento com SAMU – Itapira

Treze agentes da Defesa Civil de Itapira, três agentes da Patrulha Ambiental e mais uma pessoa convidada participaram nesta quinta-feira, 25, do treinamento Atendimento Pré Hospitalar ao Trauma, ministrado por Marcelo Hojas do SAMU Itapira. A capacitação aconteceu pelo Núcleo de Formação, Capacitação e Educação Continuada do SAMU Baixa Mogiana, quem tem como responsável o Enfermeiro Fabiano, e seguiu todos os protocolos de distanciamento para prevenção do novo coronavírus.

Conforme explicou o Chefe da Defesa Civil, Ronaldo Ramos da Silva, alguns tópicos abordados no treinamento foram imobilização, colar cervical, pranchamento e KED e Protocolo de trauma: XABCDE do trauma. “Para alguns agentes foi uma reciclagem e para outros foi informação nova. Além disso, a capacitação foi importante para reforçar ainda mais os laços de cooperação entre Defesa Civil de Itapira e SAMU”, afirmou.