Agiliza Posse alcança marco de 200 entrevistas de emprego realizadas em 2025

O programa Agiliza Posse, uma iniciativa da Prefeitura Municipal segue consolidando seu impacto positivo no mercado de trabalho local. Em 2025, a iniciativa já realizou mais de 200 entrevistas de emprego, beneficiando candidatos e empresas da região. Ao todo, mais de 10 empresas contaram com o apoio do programa para facilitar e agilizar seus processos seletivos.

Criado com o objetivo de conectar profissionais em busca de oportunidades ao mercado de trabalho, o Agiliza Posse tem sido um catalisador na geração de empregos e no fortalecimento da economia local. As entrevistas realizadas abrangem homens e mulheres de diferentes idades, incluindo aqueles que buscam o primeiro emprego. Por meio de parcerias estratégicas, a iniciativa auxilia tanto empresas que necessitam preencher vagas com agilidade quanto candidatos que desejam recolocação ou ingressar no mercado de trabalho.

“Ao longo deste ano, conseguimos expandir nossas ações e fortalecer ainda mais o elo entre empregadores e profissionais qualificados. Esse número de entrevistas reflete nosso compromisso em proporcionar acesso a oportunidades e desenvolver o mercado de trabalho em Posse”, destaca Odair Bassani representante do programa.

O Agiliza Posse é uma iniciativa voltada para a intermediação de mão de obra no município de Posse. Seu objetivo é aproximar empresas e profissionais por meio de processos seletivos organizados e eficientes, fomentando o desenvolvimento econômico e social da região. O local conta ainda com outros atendimentos municipais, como serviço de água e esgoto, Sebrae aqui, Cadastro Único, Procon, OAB, Tribunal Regional Eleitoral, Junta de Serviço Militar, Banco do Povo, Balcão de Currículos, emissão de Carteira de Trabalho e Serviço de Apoio Previdenciário.

A sala está localizada ao lado do Poupa Tempo, na rua Jorge Tibiriça, número 955. Para mais informações (19) 3896-7353.