Agosto Dourado – Pediatra da Sociedade de Medicina dá dicas para ajudar as mães a amamentarem

_Leite materno proporciona diversos benefícios ao bebê, entre eles,

anticorpos da mãe e componentes indispensáveis para o desenvolvimento

cerebral_

A campanha Agosto Dourado tem como objetivo conscientizar e incentivar o

aleitamento materno. Embora os benefícios da amamentação sejam

muitos, o processo nem sempre é fácil, o que acaba fazendo com que

muitas mães desistam de alimentar seus filhos com o leite materno. Para

ajudá-las nessa fase, o pediatra membro da SMCC (Sociedade de Medicina

e Cirurgia de Campinas) Dr. José Martins Filho dá uma série de dicas,

que também podem ser conferidas no vídeo disponível neste LINK [1].

“O leite materno é importante porque continua o amadurecimento do

bebê, que foi feito intraútero e depois precisa ser complementado no

pós-parto imediato, principalmente nos primeiros seis meses. É nesse

período fundamental que o aleitamento materno vai fornecer os

componentes alimentares indispensáveis para o bom desenvolvimento

cerebral, além de transferir anticorpos de proteção que a mãe passa

pelo leite materno”, explica o médico.

Ele destaca, ainda, que outro benefício do aleitamento materno é o

contato físico, afetivo e emocional do bebê com a mãe. “Isso é

fundamental também para o desenvolvimento cerebral e para impedir que a

criança sofra estresse tóxico, que é grave e pode lesar neurônios. A

criança que é bem cuidada, bem amamentada, fica bem alimentada e

protegida não tem oportunidade de ter o estresse”, comenta.

O pediatra pondera que o processo de amamentar nem sempre é fácil.

“Quando se fala de aleitamento materno, as pessoas pensam que é uma

coisa muito fácil, que é inata e que todos os mamíferos amamentam.

Mas tem algumas dificuldades que aparecem e as mães precisam se

ajudar”, diz. O ideal, segundo ele, é que a mãe comece a amamentar

cedo, já na maternidade, onde deve receber ajuda para aprender a fazer

uma boa pega. “O bebê tem de pegar bem o seio da mãe, pegando a

aréola, e não mamar só no mamilo porque vai machucar a mãe e

infeccionar. Às vezes, dá uma mastite, que impede a amamentação, se

não é cuidada”, esclarece.

Outra coisa importante, de acordo com o médico, é amamentar em livre

demanda. “Os bebês não usam relógio, não sabem que horas são. Eles

vão mamar toda vez que tiverem fome. Então a gente recomenda, nessa

fase, para ajudar as mães e os bebês, a chamada livre demanda. A mãe

deve atender à necessidade que o bebê tem de ser amamentado. Ele vai

chorar, você vai colocar no peito”, diz.

Dr. José Martins também chama a atenção para a vontade de dar

mamadeira quando surgem as dificuldades na hora de amamentar. “Quando

você introduz mamadeira, o bebê vai pegar o bico de borracha e vai

acontecer uma coisa chamada “erro de bico”. Ele começa a se adaptar ao

bico de borracha e acaba não pegando o seio da mãe. Então, em vez de

ajudar, a mamadeira acaba piorando muito, às vezes. E, nessa hora,

você precisa da ajuda do seu médico, da sua enfermeira, da sua doula

especializada em amamentação”, orienta.

O processo de amamentação desperta muitas dúvidas e uma das

principais é se o bebê está mamando adequadamente. De acordo com Dr.

José Martins, isso é fácil de saber. “Se ele está tranquilo, está

urinando bem, está evacuando bem, está ganhando peso, está feliz e

dormindo. Quando um bebê não está bem alimentado, ele vai ficar

irritado, ele vai chorar, às vezes, não urina bem e, principalmente,

não ganha peso. Nessa hora, a introdução do entendimento de um

pediatra ou de um especialista em amamentação é fundamental”,

reforça.

Dicas para mães na hora da amamentação:

1 – Desejar amamentar.

2 – Ter a ajuda do seu companheiro e/ou da sua família.

3 – Se preparar para amamentar (durante a gravidez, procurar alguém que

entende de amamentação).

4 – Ajudar o bebê a pegar bem o seio (sempre abocanhando toda a

aréola).

5 – Não ter horário fixo para amamentar.

6 – Manter a calma e a tranquilidade.

7 – Evitar entrar com mamadeira sem necessidade.