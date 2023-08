AGOSTO LILÁS: Prefeitura realiza palestra de conscientização para 220 alunos em Artur Nogueira

Iniciativa que integra campanha de combate à violência contra a mulher aconteceu nesta segunda (7), na EE. Prof. José Apparecido Munhoz

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e da Coordenadoria de Apoio e Direitos da Mulher, promoveu, nesta segunda-feira (07), uma palestra de conscientização para 220 alunos da Escola Estadual Prof. José Apparecido Munhoz. A iniciativa integra a campanha do ‘Agosto Lilás’ em combate à violência contra a mulher.

A palestra foi ministrada pela coordenadora de apoio e Direitos da Mulher, Lúcia Buccini Carrillo, que abordou temas como, os tipos de violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, e todo o fluxo de acolhimento oferecido junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e ao Conselho Tutelar.

“A escola preparou todo o cenário lilás para receber nossa palestra informativa, e os adolescentes interagiram bastante e puderam tirar dúvidas sobre o tema. O mundo pode ser um lugar melhor e livre de qualquer violência, se começarmos a ouvir e conscientizar as novas gerações”, frisou Lúcia.

TODOS CONTRA A VIOLÊNCIA

‘Todos contra a violência’ é o tema da campanha do Agosto Lilás 2023. Para o secretário de Assistência Social, Amarildo Boer, a educação para a paz é a chave para prevenir a violência, levando informações sobre o tema às famílias e aos círculos de amizade.

Para isso, durante todo o mês de agosto, estão sendo realizadas diversas ações e atividades que prometem trazer conscientização, apoio e ação efetiva para romper o ciclo da violência de gênero. Confira a programação:

-14/08 (Segunda-feira) e 16/08 (Quarta-feira): Roda de Conversa com psicólogas, assistente social do CREAS e membros do Conselho dos Direitos da Mulher.

Local: Réplica da Estação .

Horário: 10h e 15h.

De 14/08 a 16/08: Atendimento “Guardião da Mulher” em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Haverá entrega de panfletos com blitz nas ruas e distribuição de flyer e cartilha “Não é Não! Dê um basta na Violência”. A entrega será feita no comércio e no local de atendimento na Réplica.

25/08 (Sexta-feira): Fórum “Todos contra a Violência”.

Local: Câmara Municipal.

Horário: a partir das 9h.