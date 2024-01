Agricultor de 60 anos é capturado na Rodovia Aziz Lian em Artur Nogueira

Da Redação

Na manhã do dia 27 de janeiro, uma operação da equipe policial logrou êxito na captura de um indivíduo na Rodovia Prefeito Aziz Lian, no município de Artur Nogueira. O capturado foi identificado como V. A. G., um agricultor de 60 anos de idade.

As autoridades estavam em posse de informações cruciais sobre o paradeiro do indivíduo, que estava sendo procurado pela Justiça. A diligência resultou na localização do suspeito em uma alça de acesso da rodovia, no quilômetro 43. Uma busca pessoal foi realizada, porém nenhum item ilícito foi encontrado com o indiciado.

Diante da situação, V. A. G. foi conduzido até o Plantão Policial local, onde ficou à disposição das autoridades judiciais. O desfecho dessa captura reforça o compromisso das forças de segurança em garantir a ordem e a aplicação da lei na região.

Os detalhes sobre as circunstâncias que levaram à busca e captura do indivíduo não foram divulgados pelas autoridades.