AGRICULTURA EXECUTA OBRA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA NA ESTRADA ORLANDO DE ARRUDA

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Agricultura, está executando uma importante obra no trecho de acesso da Estrada Orlando de Arruda para as Chácaras de Recreio do Bulgarelli, zona rural do Município. O acesso estava prejudicado por conta de uma ponte antiga que se desgastou com o tempo.

As equipes da pasta trabalharam na instalação de tubulação para escoamento de água, sem necessidade de uma nova ponte. É mais segurança e mobilidade para quem utiliza esse trajeto. Na sequência, os servidores realizarão obras de melhoria na estrada, que conta com a ajuda da iniciativa privada. Todo trabalho é coordenado pelo secretário de Agricultura, Oberdan Quaglio Alves.