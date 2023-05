Água potável é fundamental para a saúde

Captar, tratar e distribuir água aos moradores de uma cidade é um

processo bastante complexo, que depende de grandes investimentos e

pessoal capacitado. Além disso, necessita de comprometimento, já que

da água potável depende a saúde da população. Por isso, a água

distribuída pela Águas de Holambra passa por rígido controle de

qualidade e potabilidade. São testes diários de controle de uma série

de fatores que precisam estar dentro dos padrões regidos por

Legislação específica.

Você sabia que mais de 70% do corpo humano é composto por água? Ela

ajuda a hidratar, a levar os nutrientes – como oxigênio e sais minerais

até as células, além de expulsar as substâncias tóxicas do corpo

por meio do suor e da urina.

A água potável é aquela própria para consumo, livre de substâncias

e organismos que possam trazer doenças, além de não possuir cor,

gosto ou cheiro. Muitas pessoas pensam que a água cristalina é

potável e que, portanto, não necessita de tratamento. Entretanto,

apenas cor e odor não são suficientes para garantir que a água seja

própria para o consumo, pois organismos microscópicos podem estar

presentes e causar sérios danos à saúde. Sendo assim, a água

potável não pode ser avaliada apenas visualmente, por isso a

necessidade dos testes de potabilidade.

Vale lembrar que todos necessitam de água. Animais, plantas e outros

seres vivos utilizam essa substância por meio da ingestão ou ainda

absorção. Por ser um bem valioso, a água potável merece atenção

não só por parte dos governantes. Cada pessoa deve ser responsável

pelo uso consciente e por não poluir nenhum corpo hídrico. Fazer a

nossa parte é garantir qualidade de vida para a nossa geração e para

as gerações futuras.

Para saber mais, acesse as redes sociais da Águas de Holambra no

Facebook (Águas de Holambra), no Instagram (@aguasdeholambra) e no site

www.aguasdeholambra.com.br [1] .