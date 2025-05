Furtos de tampas de PV geram prejuízo ao Samae

O Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) alerta a população sobre o alarmante aumento de furtos das tampas de Poço de Visita (PV), dispositivos essenciais que garantem o acesso seguro à rede de esgoto. Essas tampas, fabricadas em ferro, são fundamentais para a manutenção da infraestrutura, e a ausência do dispositivo gera sérios riscos à segurança pública e à saúde da comunidade.

O custo para a reposição de cada unidade é significativo. Nos últimos meses, a autarquia já desembolsou aproximadamente R$ 60 mil apenas para repor essas peças furtadas. O superintendente do Samae, Mario Antonio Zaia, enfatiza que a prática de furto é crime e, além disso, quem compra essas peças está cometendo o crime de receptação. “Nossas tampas têm a identificação do Samae, o que torna evidente a prática criminosa caso sejam localizadas com terceiros”, alerta Zaia.

Uma situação que gerou indignação na diretoria da autarquia foi a informação de que algumas dessas tampas estão sendo utilizadas na “fabricação” de chapas usadas em receitas culinárias. “É uma situação preocupante, pois essas tampas são usadas no acesso à rede de esgoto, o que evidencia que jamais devem ser utilizadas para outra finalidade”, concluiu Zaia. Ele adiantou que tanto quem praticar furto quanto quem receptar o produto serão processados pela autarquia. Os custos para a reposição desses dispositivos não se limitam à compra da tampa, mas envolvem materiais e mão de obra.

Ao verificar um PV sem tampa, o fato deve ser comunicado ao Samae pelo número 0800 010 20 28 (atendimento telefônico 24 horas).