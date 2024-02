Águas de Holambra e o conforto do atendimento digital

Você sabia que uma das principais ferramentas de comunicação entre os clientes e a concessionária Águas de Holambra é via Whatsapp? Pois é, pelo Whatsapp, você pode solicitar a segunda via da fatura, verificar débitos pendentes, fazer cadastro para o Programa Tarifa Social, solicitar serviços ou obter outras informações.

“Por meio de ferramentas digitais supersimples, os clientes da concessionária não precisam sair de casa, sob sol escaldante, para resolver alguma pendência ou mesmo solicitar serviços”, afirma a supervisora comercial da Águas de Holambra, Fernanda Paulino Cordeiro.

O serviço online está ativo todos os dias da semana, 24h por dia, no 0800 595 3333 (fixo, celular e Whatsapp). Mas não para por aí: os clientes da Água de Holambra também podem acessar os serviços por meio do “Águas APP”, um aplicativo para celular disponibilizado nas plataformas dos sistemas Android e iOS. “O App oferece aos usuários as mesmas opções de atendimento da nossa sede, mas com a comodidade de poder requisitar serviços em qualquer horário e local”, observa Fernanda.

A Águas de Holambra conta também, em seu site, com o canal de atendimento “Serviços Online”, que pode ser acessado a partir do endereço www.aguasdeholambra.com.br. O canal permite o registro de qualquer demanda relacionada ao tratamento e distribuição de água.

Tanto no site quanto no aplicativo, os usuários podem ter acesso a 2ª via de contas, realizar pagamentos via código de barras e débito automático, verificar o histórico de consumo, conferir o cronograma das próximas leituras, esclarecer dúvidas, acompanhar os status das solicitações em aberto, informar a concessionária sobre vazamentos/obstruções de rede, entre outras opções de serviços.

QUEM SOMOS

Águas de Holambra

Águas de Holambra, administrada pela holding Aegea Saneamento, é a concessionária responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento, reduzir os índices de perdas e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.br

Aegea

Criada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje são mais de 30 milhões de pessoas atendidas em 500 cidades de 16 estados, de norte a sul do Brasil.

Saiba mais em https://www.aegea.com.br