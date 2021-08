Águas de Holambra inicia melhorias na ETE Cachoeira

A concessionária Águas de Holambra iniciou, na semana passada, processos que irão garantir melhorias na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Cachoeira. A intenção é aumentar eficiência e qualidade nos processos de tratamento das lagoas, trazendo mais segurança operacional para unidade. De acordo com o coordenador de Operações e Serviços da Águas de Holambra, Alan Pedra, a batimetria é primeira etapa para o projeto de desassoreamento das lagoas. A batimetria consiste na medição da profundidade das lagoas – este levantamento será utilizado para dimensionamento do volume total de lodo a ser retirado. A próxima etapa será o desassoreamento com a utilização de dragagens por bombeamento, que opera na sucção do lodo depositado no fundo das lagoas, em seguida iniciamos o processo de desaguamento do lodo por meio de centrífugas, promovendo a desidratação para condicionamento do material seco, a ser transportado até o aterro sanitário devidamente licenciado. “Com essa iniciativa, aumentamos o volume útil das lagoas, melhorando ainda mais a qualidade do efluente tratado em nossa estação, para continuidade ao atendimento dos padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente”, conclui Alan.

ÁGUAS DE HOLAMBRA – COMUNICADO

A Águas de Holambra informa que, em virtude de um possível vazamento na região do Sistema Morumbi e Imigrantes, que está sendo investigado pela equipe de Operações e Serviços da concessionária, poderá ocorrer baixa pressão ou desabastecimento pontual nos bairros Nova Holanda, Vila de Holanda, Imigrantes, Van den Broek e Vila Nova. A Águas de Holambra agradece a compreensão de todos e lembra da importância do uso racional da água. Em caso de dúvidas e/ou solicitações a concessionária está à disposição pelos canais 0800 595 3333(fixo – 24 horas), (19) 3512-3411 (segunda a sexta – horário comercial), WhatsApp (19) 97405-9200 (segunda a sexta – horário comercial), plataforma Serviços Online, disponível no site: www.aguasdeholambra.com.br e no aplicativo Águas APP.