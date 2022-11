Águas de Holambra orienta sobre uso correto da rede de esgoto

A concessionária Água de Holambra realiza, com frequência, campanhas de conscientização sobre o uso correto da rede coletora de esgoto. Mas, infelizmente, ainda ocorrem eventos de entupimentos devido ao descarte incorreto de materiais na rede. Fraldas, gordura, preservativos, absorventes, papel higiênico, fio dental, hastes de cotonete, roupas, estopa, cabelo, diversos tipos de objetos e embalagens plásticas estão entre os resíduos retirados na estação de tratamento de esgoto.

De acordo com o coordenador de Engenharia e Operações da Águas de Holambra, Alan Pedra, o lixo é coletado durante as etapas iniciais do tratamento de esgoto, porém, parte desse material ocasiona, com frequência, obstruções nas tubulações que transcorrem nas ruas e avenidas do município.

O lixo indevidamente descartado na rede coletora de esgoto provoca inúmeros problemas para a população e dificulta o trabalho da concessionária, afetando também quem não descarta indevidamente lixo na rede. “A tubulação entope pois o lixo obstrui a passagem do esgoto. As fraldas, por exemplo, incham assim como absorventes, e quando temos o descarte de gordura, a situação fica ainda pior, pois ela vai se fixando nas paredes da tubulação, formando uma massa rígida de gordura. O lixo também adere à gordura. O resultado dessa ação são os extravasamentos de esgoto”, explica Alan.

O coordenador lembra ainda que, grande parte desse lixo poderia ser reciclado, como as embalagens plásticas. Além de programas realizados pela área de Responsabilidade Social da concessionária, a Águas de Holambra informa a população por meio das redes sociais e outros meios pois “lixo e rede coletora de esgoto não combinam”. Alan convida: “Faça parte desse movimento de não descarte lixo nas redes de esgoto.”

Para mais informações acesse:

www.aguasdeholambra.com.br

@aguasdeholambra (Instagran)

https://www.facebook.com/aguasdeholambra