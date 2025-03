Águas de Holambra realiza testes de fumaça para detectar ligações irregulares no entorno do Pavilhão de Exposições Expoflora

Região é um dos pontos com maior recorrência de extravasamentos, especialmente no período mais chuvoso, devido às ligações de rede pluvial na rede de esgoto

As consequências das ligações irregulares da rede pluvial (de água de chuva) na rede de esgoto são um tema muito importante para a Águas de Holambra, especialmente no período chuvoso. Isso acontece porque o sistema de esgotamento sanitário não é projetado para receber grandes volumes de água de chuva.

Um dos pontos de extravasamento de esgoto – devido a ligações irregulares – mais recorrentes em Holambra, é a região do entorno do Pavilhão de Exposições Expoflora. E a situação só piora com a incidência maior de chuvas.

“Esse é um dos nossos grandes desafios. Por isso, iniciamos nessa região uma investigação com testes para identificar essas ligações irregularidades. Com uma técnica bastante simples – conhecida como Teste de Fumaça, é possível encontrar as ligações e, dessa forma, evitar constantes extravasamentos de esgoto, especialmente em períodos chuvosos”, explica o coordenador de Operações e Serviços da Águas de Holambra, Luciano Paiva.

O teste é bastante simples: técnicos especializados inserem uma máquina geradora de fumaça na rede de esgoto, geralmente em casas próximas à fonte do problema (extravasamentos). A fumaça é monitorada atentamente por eles e, se houver alguma ligação irregular, a fumaça aparecerá em pontos inesperados, como ralos, calhas, caixas de inspeção e galerias de águas pluviais”, explica Luciano. Ele observa ainda que a fumaça não oferece nenhum risco à saúde humana ou de animais, pois não é tóxica.

“Quando identificamos as ligações indevidas, conversamos com os moradores dos imóveis para que adequem as redes de maneira correta. A água de chuva tem que ser destinada às bocas de lobo – ou bueiros, para que cheguem aos rios. Esse é o destino correto da água pluvial, não na rede de esgoto”, conclui Luciano.

LIGAÇÕES IRREGULARES NÃO!

Essa prática pode causar uma série de problemas, que podem ser evitados com a adequação das redes – uma para água de chuva e outra para o esgoto, nunca as duas juntas. Veja os riscos dessa falta de adequação:

Extravasamentos: O excesso de água na rede de esgoto pode causar transbordamentos em vias públicas, além de contaminar rios e córregos;

Danos à infraestrutura: O aumento no fluxo, quando encontra pelo caminho lixo e excesso de gordura, pode causar o rompimento da tubulação;

Impacto ambiental: Se ligada à rede de esgoto, a água pluvial pode poluir corpos hídricos, prejudicando o meio ambiente.

QUEM SOMOS

Águas de Holambra

A Águas de Holambra, empresa da Aegea Saneamento, é responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.br

Aegea

Criada em 2010, a Aegea é referência no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje são mais de 33 milhões de pessoas atendidas em mais de 700 cidades de 15 estados, de norte a sul do Brasil.

Saiba mais em https://www.aegea.com.br