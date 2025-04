Projeto itinerante leva cultura a Pedreira

Parklet Móvel sediará atividades culturais gratuitas e funcionará como espaço de convivência para todas as idades

Com a proposta de democratizar o acesso à cultura e criar espaços de convivência, o Parklet Móvel, que transforma locais públicos em áreas de lazere entretenimento para todas as idades, chega à Pedreira (SP) em abril, oferecendo uma programação cultural diversificada para toda a família. A

iniciativa, que é itinerante e gratuita, ficará alocada em dois pontos da cidade: Praça Ângelo Ferrari e Praça Cel. João Pedro.

A abertura oficial do evento aconteceu no dia 23, a partir das 14h, na EMEF Doutor Airton Policarpo, com a palestra Alguém disse que é hora da capoeira? com Dani Pirce. As atividades culturais – que incluem apresentações musicais e contação de histórias – dos polos estão previstas para iniciar dia 14 na Praça Ângelo Ferrari e dia 29 na Praça Cel. João Pedro, porém, o Parklet Móvel ficará à disposição da população antes e depois dos eventos até 28/04 (Ângelo Ferrari) e 15/05 (Cel. João Pedro), quando se despede da cidade.

Desenvolvido pela Soul Urbanismo, o Parklet Móvel funciona ainda como uma praça itinerante equipada com bancos, floreiras auto irrigadas com captação de água da chuva, lixeira, tomadas e iluminação em LED alimentadas por energia solar. Conta com bombas de ar para encher pneus de

bicicleta e possui um sistema de suspensão a ar que adapta a carreta ao nível de cada calçada, garantindo acessibilidade e conforto para todos.

O projeto Parklet Móvel é viabilizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com patrocínio da empresa BISPHARMA PACKAGING e realização da Soul Urbanismo e Prefeitura de Pedreira.

SERVIÇO

Data: 25/04 (sexta-feira)

Horários

Das 8h30 às 9h30 – Paçoca e o Circo Aéreo

Das 14h às 15h — Show Científico – Uma Viagem pela Ciência com MadScience

Das 15h às 16h – Soul in Jazz Kids

Apresentações musicais e cênicas para todas as idades diariamente

Local: Praça Cel. João Pedro

Endereço: Praça Cel. João Pedro, 308 – Centro, Pedreira (SP) MAPA AQUI

Data: 07/05 (quarta-feira)

Horários

Das 9h às 10h – Paçoca e o circo aéreo

Das 14h às 15h – Show Seres Brincantes – Cridão

Data: 08/05 (quinta-feira)

Horários

Das 9h às 10h – Alguém disse que é hora da capoeira?

Das 14h às 15h – Show Seres Brincantes – Cridão

Data: 09/05 (sexta-feira)

Horários

Das 8h30 às 9h30 – Alguém disse que é hora da capoeira?

Das 10h às 11h – Olívia e as Cores Vivas

Das 15h às 16h – Brincando de música com o Koringa

Data: 10/05 (sábado)

Horários

Das 14h às 15h — Show Científico – Uma Viagem pela Ciência com MadScience

Das 16h30 às 17h30 – Soul in Jazz Kids

Este projeto foi viabilizado com o patrocínio da BISPHARMA PACKAGING, por meio do PROAC, com realização da Soul Urbanismo e da Prefeitura

de Pedreira.