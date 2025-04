Mostra de Artes Visuais acontece no Centro de Exposições até domingo, 27 de abril

Pedreira ganhou um novo espaço de expressão com a Mostra de Artes Visuais de Pedreira, que acontece até o domingo, 27 de abril de 2025, no Centro de Exposições Maestro Antônio Miguel Fabrin e Família Fabrin, na Praça Ângelo Ferrari. A exposição gratuita ao público, reúne 20 artistas do Município e da região do Circuito das Águas Paulista, proporcionando uma ampla vitrine para talentos novos e consagrados.

Realizado através da Política Nacional Aldir Blanc, o projeto almeja dar visibilidade aos artistas e fomentar o diálogo sobre as diferentes narrativas e perspectivas das artes visuais. A curadoria da MAV traz técnicas variadas como pintura, escultura, fotografia, grafite, instalação e outras manifestações, valorizando a identidade criativa individual de cada artista, ao mesmo tempo que se concentra em unir diferentes trajetórias, mostrando a diversidade da riqueza artística e cultural da cidade e região.

Em 2002, aconteceu a primeira e única Mostra de Artes pela Associação dos Amigos do Museu que reuniu diversos artistas da cidade. Em 2025, Cleusa Gouveia Nery, uma das idealizadoras da primeira edição da exposição, incentivou o artista João Ferreira e a produtora cultural Letícia Rampazo, a realizarem uma nova edição desse projeto. Dessa forma, nasce a MAV – Mostra de Artes Visuais de Pedreira, com o propósito de transformar a cena cultural da cidade fortalecendo o espaço das artes visuais no interior paulista.

“Esta Mostra é um reflexo do talento e da diversidade dos artistas de Pedreira e região. Queremos criar um ambiente onde a arte seja não apenas contemplada, mas também debatida e vivenciada, fortalecendo o cenário cultural e oferecendo novas perspectivas para o público e para os próprios artistas”, destaca a equipe da MAV.

Conheça os artistas participantes desta edição da MAV: Ariane Ventos, Bianca Zechinato, Caroline Primon, Daniela Cagnoni, Ederson Armelim, Fabiano Rizzoni, Fábio Miranda, Fernando Nunes, João Ferreira, Joolie, Julia, M.Bicudo, Mariana Luna, Marilda Beligni, Mario Cau, Rals, Roberta Ferraresso, Simadon e Vilamous.

Para acompanhar o desenvolvimento da mostra e conhecer mais sobre os artistas, siga o perfil oficial no Instagram: @mavpedreira. A entrada é gratuita e aberta ao público durante todo o período de exibição.