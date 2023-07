AINDA RESTAM VAGAS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO FUNDO SOCIAL DE JAGUARIÚNA

Os interessados em aprender as técnicas da costura ainda podem se inscrever para o curso de Corte e Costura Iniciante e Avançado do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna. Restam poucas vagas e, por isso, quem quiser participar deve se apressar. O curso é totalmente gratuito e as inscrições vão até se encerrarem as vagas.

As aulas começam na próxima segunda-feira, dia 17 de julho, e acontecerão duas vezes na semana, das 13h30 às 16h30, com carga horária de 72h.

Segundo o Fundo Social, ainda restam quatro vagas para iniciantes, sem nenhuma experiência. Para o curso avançado, que exige experiência em máquina industrial e overloque, há oito vagas disponíveis.

Para poder se inscrever, o interessado deve ser maior de 18 anos, morar em Jaguariúna e comparecer no dia de inscrição ao Fundo Social de Solidariedade, na Rua Cândido Bueno, 792, no Centro, portando os seguintes documentos (originais e cópias): RG, CPF, Cartão Cidadão e comprovante de endereço.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3867-2344.