AJJA ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA JOVENS APRENDIZ

Por: Susi Baião

A Associação Jaguariunense de Jovens Aprendizes ( AJJA), abriu ontem (3), as inscrições para vagas de cursos de qualificação para jovens aprendiz. Para realizar a inscrição, o candidato precisa residir em Jaguariúna, estar cursando o Ensino Médio ou o Ensino Fundamental . Os interessados precisam ter de 14 a 18 anos, ambos os sexos.

O candidato deverá comparecer pessoalmente no local, acompanhado do pai ou responsável, munido dos seguintes documentos e cópias: RG, CPF, Certidão de Nascimento, comprovante de endereço, cartão cidadão , declaração escolar (original), carteira de trabalho do candidato e 2 fotos 3×4.

As inscrições se encerram no dia 28 de abril e podem ser feitas, de segunda – feira a sexta -feira, das 9h, às 17h, na sede da AJJA – Rua Rio Grande do Sul, nº 488, Jardim Sônia, Jaguariúna.

Telefone : (19) 3346-0493 – www.ajja.org.br

Foto: Facebook