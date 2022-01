Alcides Braga irá expor trabalhos artísticos no Centro Cultural

A Secretaria Municipal de Cultura promove a partir da próxima quinta-feira, 20 de janeiro, a exposição do artista plástico Alcides Braga, conhecido como Nenê. Os trabalhos ficarão expostos no hall de entrada do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo, até o dia 24 de fevereiro. O horário para visitação é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. A entrada é gratuita.

O artista é pintor e muralista, além de letrista. “Nos últimos oito anos, o artista vem se dedicando à pintura de telas com influências abstratas, cubistas e uma mescla de realismo usando diferentes técnicas de pintura como acrílica, relevo, pincel, espátula, degrade, entre outras”, comentou o assessor de Cultura, Rodrigo Peguin.

Segundo o artista, a arte é uma fórmula composta de pequenas mostras dos detalhes da vida e de cada ser humano e, por isso, sempre desenvolve novas variações poéticas. “Sempre me interessei por artes e, desde então, venho aperfeiçoando meu trabalho artístico contemporâneo”, disse Nenê.