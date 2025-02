Alcione traz show de sucessos no dia 22, em Jaguariúna

A sambista sobe ao palco da RED Eventos

Após completar 50 anos de carreira, uma das maiores sambistas do país volta a subir ao palco na região. No dia 22 de fevereiro, Alcione traz a nova turnê “Show de Sucessos” para Jaguariúna, na RED Eventos.

Esta será a primeira apresentação do novo show após rodar o país com a turnê comemorativa de cinco décadas de música. Os portões da RED Eventos abrem às 20h30 e Alcione sobe ao palco às 23h.

O público poderá curtir o show da Marrom no setor de MESAS, com venda das cadeiras individuais divididos em DIAMANTE, OURO, PRATA e BRONZE, além do Camarote Openbar e do Premium.

Os ingressos podem ser adquiridos em Campinas, na Equipadão Norte Sul e Stefano’s Galleria Shopping, e nas unidades da Dr. Placas de Amparo, Jaguariúna, Artur Nogueira, Pedreira e Mogi Guaçu. Em Mogi Mirim, vendas na Newness. Compras online no site oficial do evento em agoraingressos.com.br

Informações pelo telefone 19 3244-1254

25 ANOS DE GP PRODUÇÕES

Este também é o show que abre a temporada 2025 da GP Produções, uma das maiores produtoras de eventos do interior paulista. E neste ano, a empresa comemora os seus 25 anos de atuação.

Inclusive, o ano de comemoração já tem alguns shows marcados e divulgados. Em março, Daniel 40 Anos na RED Eventos, no dia 28. Em abril, dois shows: Encontro do Samba com Fundo de Quintal e Jorge Aragão no dia 05, também na RED, e o inédito “Inevitável – A Festa”, projeto que reúne Bruno & Marrone e Dino Fonseca, no Royal Palm Hall, em Campinas.

Em julho, a GP também vem com dois shows: Ney Matogrosso em Campinas, no Royal, no dia 18, e o inédito “Pagonejo Bão”, novo projeto de Alexandre Pires, no dia 26, em Jaguariúna.

SERVIÇO:

Alcione na RED Eventos, em Jaguariúna

QUANDO: 22/02/25

HORÁRIO: a partir 20h30

LOCAL: RED Eventos – Jaguariúna

ATRAÇÃO:

– ALCIONE

INFORMAÇÕES:

(19) 3254-1254