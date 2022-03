Alckmin se encontra com Siqueira e acerta filiação com PSB para ser vice de Lula

Siqueira confirmou ao blog a informação, após encontro nesta manhã com o ex-tucano.

“Ficou acertado que ele entra no PSB, só falta agora a data da filiação. A conversa foi excelente”.

Segundo Siqueira, independentemente de federação com o PT, Alckmin irá para o PSB e, se Lula oficializar, será o vice do ex-presidente na chapa presidencial. “Ele vai ser o vice se Lula confirmar o convite. No PSB, está acertada a sua filiação”.