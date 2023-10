Alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo: Risco Meteorológico na Região de Campinas e Sorocaba

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta importante sobre condições adversas na região de Campinas e Sorocaba, com previsão de eventos climáticos significativos entre o sábado, dia 7 de outubro, e segunda-feira, dia 9 de outubro. Esses eventos estão associados à passagem de uma frente fria que traz impactos significativos na área.

Principais Avisos:

Precipitações Intensas, Temporais, Descargas Elétricas e Granizo.

Riscos Associados:

Deslizamentos e Desabamentos. Alagamentos e Enchentes, Descargas Elétricas e Ventos Fortes.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo ressalta a importância da atenção da população em áreas vulneráveis ​​e a adoção de medidas preventivas para proteger a vida e o patrimônio. Esteja atento às informações atmosféricas atualizadas e siga as orientações das autoridades locais. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil ou com os serviços de emergência locais.