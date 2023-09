ALUNAS DA GR VOLTAM COM 14 MEDALHAS DE DESTAQUE DO TORNEIO DA PRIMAVERA

Os primeiros dias de setembro foram marcantes para alunas do projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos, de Mogi Mirim. Um grupo de 17 atletas foram até o Ginásio do Esporte Clube Santa Sofia, em Pedreira, para participar do Torneio da Primavera 2023. A competição reuniu cerca de 600 competidores e foi promovida de 1º a 3 de setembro pela Liga Metropolitana de Ginástica.

Esta foi a primeira disputa oficial das alunas de Mogi Mirim, que treinam ginástica rítmica por meio de uma parceria da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer) da Prefeitura com a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura e o Ministério do Esporte. As atividades ocorrem com patrocínio do Atacadão e apoio da Interfood.

Em Pedreira, estiveram presentes atletas com idade entre 7 e 15 anos, comandadas pela professora Lauriene Carolina Barbosa de Oliveira Machado. Todas receberam medalha de participação. Porém, 13 atletas voltaram também com medalhas pelo destaque em suas respectivas provas. Ana Clara Guedes Cardoso venceu a prova de corda A entre as nascidas em 2013. Sabrina Osti Mariano foi a primeira colocada na mesma prova para atletas de 2014.

Nas maças B, Clara Garcia Felício ganhou entre as nascidas em 2009 e Eloá Vedovatto Batista entre as de 2008. Clara ainda foi campeã na arco B, fazendo dobradinha com Camila dos Anjos Costa, que ficou em segundo lugar. Já Eloá dos Santos Alves da Paz foi a terceira na bola B entre atletas de 2011, enquanto Kevelin Pereira da Silva obteve a mesma posição entre competidores de 2010 e Mariah Rosa Guedes Colli na corda A das ginastas de 2014.

Na mãos livres A com atletas de 2016, Isabella de Moraes Sobottka foi a terceira e Rayanne Vitória Dias Silva, a quarta. Nas mãos livres A entre competidoras de 2015, um sexto lugar para Maria Drielly Souza Santos e um sétimo para Lívia Angela Guedes Colli. Já no arco B com ginastas de 2010, Isabella Victoria Cardoso Nigra foi a quinta colocada.

O projeto de ginástica rítmica em Mogi Mirim começou em abril, quando as inscrições foram abertas. As aulas foram iniciadas em junho e hoje a modalidade já faz parte da rotina de 160 crianças e adolescentes da cidade. As aulas acontecem no Ginásio de Esportes Maria Paula Bueno, na Vila Dias, e no Ginásio de Esportes Wilson Fernandes de Barros, o Tucurão, no bairro do Tucura.

AS ATLETAS DE MOGI MIRIM NO TORNEIO DA PRIMAVERA

Ana Clara Guedes Cardoso (nascida em 2013/disputou a prova de Corda A)

Camilla Fernanda dos Anjos Costa (2009/Arco B)

Clara Garcia Felício (2009/Arco B e Maças B)

Eliana Cristina da Silva Carlos (2013/Mãos Livres A)

Eloá dos Santos Alves da Paz (2011/ Bola B)

Eloá Vedovatto Batista (2008/Maças B)

Isabella de Moraes Sobottka (2016/Mãos Livres A)

Isabella Victoria Cardoso Nigra (2010/Arco B)

Kevelin Pereira da Silva (2010/Bola B)

Lívia Angela Guedes Colli (2015/Mãos Livres A)

Maria Drielly Ferreira Souza Santos (2015/Mãos Livres A)

Maria Luiza da Silva Tavares (2014/Mãos Livres A)

Mariah Rosa Guedes Colli (2014/Corda A)

Pietra Sophia dos Reis Dias (2012/Corda A)

Rayanne Vitória Dias Silva (2016/Mãos Livres A)

Sabrina Osti Mariano (2014/Corda A)

Valentina Lessa Vicente (2011/Arco B)