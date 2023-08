Alunas do curso de Pintura em Porcelana participam de exposição em Campinas

Na semana passada, nos dias 17 e 18, cinco alunas do curso de Pintura em Porcelana, que é oferecido pela Secretaria de Cultura e Turismo, junto com a professora Márcia Olympio participaram da ‘XXXVII Exposição de Pintura em Porcelana, Vidro, Cerâmica e Faiança’ promovido pelo Clube Campineiro de Pintores em Porcelana que ocorreu em Campinas (SP).

O evento reuniu nomes importantes da arte como Renata Sparapan, Verônica Antonakis, Lenita Vidal, Yeda Benante, Francine Lima. “Foi um evento maravilhoso para todos nós. Tivemos a oportunidade de participar de cinco aulas com grandes artistas, tiramos dúvidas e ainda pudemos comprar material que só daria pra comprar online”, avaliou Márcia.

As alunas itapirenses Maria Fernanda Piovesan, Maria Helena Pavinato, Dalila Kalil, Ana Rosa Zeferino e Marília Santiago também tiveram a oportunidade de expor suas próprias peças no evento. “Foi uma troca muito enriquecedora para todas nós. Todas gostaram muito de participar e esperamos ter a oportunidade marcar presença em outras edições”, concluiu a professora.

As aulas de Pintura em Porcelana são realizadas às quintas-feiras das 7h30 às 10h30 no ateliê de pintura que está situado no prédio da antiga Estação Fepasa, na Praça João Sarkis Filho, n° 205, Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3813.1090.