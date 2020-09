Aluno da escolinha de futebol da Prefeitura de Holambra vai atuar em clube europeu

O jovem Geovani da Silva Costa, morador do bairro Parque dos Ipês, aguarda ansiosamente a chegada de outubro. É que logo no início do mês ele embarca para Portugal para realizar na terrinha um sonho de criança: atuar como jogador de futebol no continente europeu.

O garoto foi convidado para jogar durante 1 ano na categoria sub-19 do Clube Desportivo Vilarense, sediado em Vilar dos Prazeres, Ourém, cidade portuguesa pertencente ao distrito de Santarém. O clube disputa o Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Santarém.

Geovani, hoje com 18 anos, frequentou durante 11 a escolinha de futebol oferecida gratuitamente pela Prefeitura. Durante este período participou de uma série de campeonatos como a Taça Pedrão de Futebol Infantil, Copa Holambra de Futebol de Base, Copa Arcádio Esperança de Futebol Amador, Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista e Campeonato Regional de Futebol Amador.

“A escolinha, para mim, foi a base de tudo”, falou ele. “Aqui tive todo meu aprendizado, minha experiência, disciplina e união com todos”, disse o garoto, que aproveitou a oportunidade para incentivar os meninos e meninas que, assim como ele sonham em ganhar a vida com a bola nos pés. “Nunca deixem de acreditar no seu sonho. Mas também sem luta, não há vitória, então corram atrás e tenham fé em Deus”, falou ele que também disputou o Campeonato Paulista de Base defendendo os times do Jaguariúna Futebol Clube, Rio Branco Futebol Clube e Sociedade Esportiva Itapirense.

“É extremamente gratificante acompanhar o crescimento pessoal e profissional dos atletas de nossa cidade”, disse o prefeito Fernando Fiori de Godoy. “Nos dá muito orgulho ver que mais um jovem de nossa cidade vai brilhar nos gramados internacionais. Mostra que o trabalho desenvolvido aqui está no caminho certo. Desejo parabéns ao Geovani e ainda mais sucesso”.