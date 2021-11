Aluno de Estiva Gerbi é finalista no concurso EPTV na Escola

Orientado pela professora Cleusa Maria Jordão Zanco, Leonardo ficou entre os finalistas com a redação “Receita para tolerância!”. Ele fez um texto bem estruturado e conquistou os jurados do concurso. O estudante estava entre os 9.570 alunos de 45 cidades da área de cobertura da EPTV Campinas que participaram desta 22ª edição do projeto. Ele também conseguiu se destacar entre as 283 redações semifinalistas e estará na cerimônia de premiação no dia 26 de novembro.

Experiência marcante: Até os meus 7 anos, minha situação familiar foi meio complicada, pois o meu irmão mais novo nasceu com complicações no rim, que só se resolveram quando ele tinha mais ou menos 4 anos. Então, desde essa idade eu já convivia muito em hospitais com a minha família, mas graças a Deus hoje ele já se recuperou e não tem mais problemas. Então mesmo muito novo, eu levei essa parte da minha vida como um aprendizado, de que devemos todo dia falar para as pessoas que nós gostamos que as amamos, pois não sabemos o dia de amanhã. Atualmente, uso esse aprendizado passando bastante tempo com os meus amigos e família. Por causa da pandemia, as conversas com os amigos são mais virtualmente do que presencialmente. Gosto de praticar esportes, principalmente o vôlei e sou um adolescente bastante voltado para a cultura geek.

Matéria preferida na escola e por que? Matemática. Eu sempre gostei muito de mexer com números e contas e adoro descobrir cada coisa nova que dá para fazer, por isso minha matéria preferida é ela.

Professores que te inspiram e por que? Inspiro-me em vários educadores. Esse ano, em especial, minha professora de Português, Cleusa, que me serviu de inspiração. Ela me incentivou a ler diversos gêneros textuais e na organização de textos, enfim, ela é apaixonada por tudo que faz, por isso me espelho muito nela.

Personalidades que te inspiram e por que? Tiago Leifert, Felipe Andreoli, Lucas Gutierrez, Bárbara Coelho, Thiago Oliveira e Tadeu Schmidt, entre outros. Essas pessoas me inspiram, pois elas exercem a profissão que um dia eu almejo ter: jornalista. Elas se esforçaram, trabalharam e se dedicaram muito para chegar onde estão. Por isso, me espelho muito nelas, para que um dia eu possa estar no mesmo patamar.

Se pudesse escolher apenas uma delas para conhecer, qual seria? Eu gostaria de conhecer o Tiago Leifert. Ele começou sua carreira na área esportiva e atualmente já ampliou para outras, sempre sendo muito divertido, alegre e inteligente. E eu me espelho nessa trajetória dele, então seria uma honra poder encontrar com ele algum dia.

Você já sabe qual profissão deseja seguir? Eu penso em várias: jornalista esportivo, ser dono de um restaurante, ter minha própria estação de rádio geek e ser jogador profissional de free fire. Mas, entre essas, as que eu mais me dedico para ser é jornalista esportivo e jogador profissional de free fire.