Ciclista atropelado na SP-340 morre após uma semana internado

Eduardo Zambon, de 42 anos, foi uma das vítimas de acidente ocorrido no feriado de 1º de maio, em Campinas

O ciclista Eduardo Zambon, de 42 anos, faleceu nesta quinta-feira (8) após passar uma semana internado em estado grave no Hospital de Clínicas da Unicamp. Ele foi uma das vítimas de um atropelamento ocorrido na manhã do feriado de 1º de maio, na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas.

O acidente aconteceu na altura do km 123, nas proximidades da praça de pedágio, no sentido Jaguariúna. Zambon pedalava em grupo com dois colegas quando um carro de passeio os atingiu. Os outros dois ciclistas sofreram apenas ferimentos leves e foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Jaguariúna. Já Zambon foi socorrido por meio do helicóptero Águia da Polícia Militar e levado em estado grave para a Unicamp, onde permaneceu internado até esta quinta-feira.

De acordo com informações da Polícia, a condutora do veículo, uma mulher de 64 anos, alegou ter se distraído enquanto dirigia pela faixa da direita. O teste do bafômetro deu negativo e o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 4º Distrito Policial de Campinas.

O acidente reforça a necessidade de atenção redobrada de motoristas e ciclistas nas rodovias, especialmente em trechos de uso compartilhado.

Fonte G1

Foto Artesp