ALUNOS DA GINÁSTICA RÍTMICA EMOCIONAM O PÚBLICO COM O ESPETÁCULO ALLADIN

Fotos: @rcfotopro

A equipe de Ginástica Rítmica emocionou o público que esteve presente no Ginásio do Azulão no último sábado, dia 02 de dezembro, com a apresentação do espetáculo Alladin.

Sob direção da professora Joice Angelina, esse foi o primeiro Festival de encerramento de ano da equipe.

Organizado pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna, o espetáculo “Alladin” contou com a presença de todos os alunos da modalidade.

As atletas contaram a história do personagem por meio de coreografias de ginástica rítmica, utilizaram todos os aparelhos da nova modalidade e mostraram o trabalho desenvolvido ao longo do ano.