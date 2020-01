ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VOLTAM ÀS AULAS NESTA SEGUNDA

Os 7.671 alunos matriculados no ensino fundamental e na educação infantil de Jaguariúna voltam às aulas nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Depois da “Escola Aberta”, evento que abriu o ano letivo na cidade, na última sexta-feira, agora é a vez de os estudantes retornarem às salas de aula.

Antes do início das aulas, acontece a reunião de pais nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs). Para alunos matriculados no período da manhã, as reuniões serão das 7h às 10h. Para os que são matriculados no período da tarde, os encontros acontecem das 13h às 15h.

“Nosso foco agora é na retomada das aulas em nossas 30 escolas municipais. O primeiro dia de aula sempre cria uma grande expectativa entre alunos e professores. Estamos prontos para recebê-los a partir de segunda-feira”, disse a secretária municipal de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa.

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Ivair Oliveira