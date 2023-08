Alunos da Rede Municipal revivem a vida e a obra de Carlos Gomes

Um concurso literário também está programado; os alunos vencedores e seus professores serão convidados para cerimônia de premiação

Há uma década, o compositor e maestro campineiro Carlos Gomes fascina as turmas de 5° ano do Ensino Fundamental das escolas municipais que estudam nos meses de agosto e setembro. Nesse período, os estudantes reviram a vida e a obra de um dos mais importantes artistas brasileiros, que também tem fama internacional.

Mesmo com o mês de setembro foi instituído na rede municipal como Mês de Carlos Gomes, as atividades nas escolas já começam em agosto. Os alunos fazem um city tour pelos pontos da cidade que têm vínculo com o maestro campineiro, assistem a palestras musicadas e finalizam com um concurso de redações. Nesses dez anos, já passaram pelo projeto mais de 15 mil estudantes.

Carlos Gomes foi um destaque no cenário lírico musical do século XIX, e se tornou um orgulho para a cidade de Campinas e para todo o Brasil. Para as escolas municipais, o projeto é de extrema importância por resgatar a memória musical brasileira. A realização desse importante projeto em homenagem a Carlos Gomes, vem somar-se aos inúmeros eventos culturais promovidos na cidade pelas secretarias Municipais de Educação e de Cultura e Turismo.

Novidade

A grande novidade para este ano é o projeto de passeio pedagógico ou o “Tour – Carlos Gomes”, destinado aos alunos da rede que são acompanhados de guias de turismo. Os estudantes partem da Estação Cultura e seguem um roteiro que inclui a Loja Maçônica Independência, a casa onde nasceu Carlos Gomes, o Monumento Túmulo, entre outros pontos. Os passeios pedagógicos acontecem semanalmente e seguem até o dia 30 de agosto.

Em setembro, começam as palestras musicadas, que serão realizadas no Salão Vermelho, do Paço Municipal. Ao término de cada apresentação será proposto aos alunos que escreverem uma redação sobre o maestro Carlos Gomes e esses textos participarão do concurso literário de 2023.

Cerimônia de premiação

Ao final do projeto, haverá um convite aos ganhadores, juntamente com seus professores, para uma cerimônia de premiação que acontecerá na noite do dia 24 de outubro, no Teatro Castro Mendes.