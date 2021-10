ALUNOS DA REDE PÚBLICA FAZEM APRESENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

Os alunos do Centro Educacional Infantil (CEI) Pr. José Miranda Rocha, do Bairro Universitário, realizaram na manhã desta sexta-feira (1), a apresentação de encerramento da Semana Nacional do Trânsito, que aconteceu entre os dias 18 e 25 de setembro. Participaram das apresentações os alunos e professores da escola, que contou com a visita do Diretor do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), Tiago Eduardo de Almeida e do vereador Marlon Pereira.

Segundo a diretora do CEI, Bazilia Silvia Batista, o trabalho teve a participação de todos os alunos da escola. “Nós envolvemos todos os alunos nas atividades da Semana Nacional do Trânsito. Nossos alunos estão na faixa etária do 0 a 5 anos. De forma lúdica, nós apresentamos as leis de trânsito, os sinais de trânsito e, também, como se comportar como pedestres”.

A Semana Nacional do Trânsito é uma comemoração anual, que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro. A data foi estabelecida desde a criação do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997. A semana é caracterizada por uma série de eventos e ações educativas promovidas por todos os órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional de Trânsito com a finalidade de conscientizar a sociedade.

“Hoje, nossos alunos apresentaram o que aprenderam em sala de aula, através de músicas, histórias e de teatro. Como nós trabalhamos com crianças da educação infantil, tudo foi trabalhado com eles de forma lúdica, através de filmes, histórias e desenhos”, finalizou a diretora.

Fonte: PMEC