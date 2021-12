Alunos de Amparo realizam plantio de árvores no centro da cidade

As mudas das árvores foram doadas pelo Colégio Alternativo

Na última sexta-feira, 3 de dezembro, os alunos do Colégio Alternativo, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, plantaram 15 árvores da espécie resedá gigante ao longo de toda a rua General Osório, onde fica o colégio, no centro da cidade.

As mudas das árvores foram doadas pelo colégio e plantadas pelas equipes das Secretarias de Meio Ambiente, de Infraestrutura e Serviços e pela GCM, junto com os alunos.

No plantio, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente explicou e ensinou aos alunos a importância de plantar árvores no centro da cidade. As árvores trazem mais natureza, sombras e reduzem o impacto da chuva na zona urbana.

Outros colégios da cidade que queiram realizar ações deste tipo com seus alunos podem procurar pela Secretaria de Meio Ambiente para a parceria.