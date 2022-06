ALUNOS DO CURSO BÁSICO DE JARDINAGEM REFORMAM CANTEIROS DA PRAÇA RUI BARBOSA

Uma ação conjunta entre as secretarias de Meio Ambiente, Serviços Municipais, Fundo Social, SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) e CEF (Caixa Econômica Federal), foi realizada na terça-feira (21) e na quinta-feira (23) na Praça Rui Barbosa. 15 alunos matriculados no Curso Básico de Jardinagem, oferecido gratuitamente pela Prefeitura em parceria com Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), tiveram suas primeiras aulas práticas.

O curso que vem sendo ministrado desde 17 de Maio, todas as terças e quintas-feiras e tem 42 horas de carga horária total, entrou em sua reta final. Com isso, os alunos foram para a praça, para colocar em prática toda a teoria adquirida.

“Os alunos são muito interessados e comprometidos. São pessoas que já atuam na área e querem se aprimorar profissionalmente, outros que estão buscando na jardinagem um novo campo de trabalho e também aqueles que têm a jardinagem como hobby e querem utilizar as técnicas no seu dia a dia”, comentou a professora do Senac, a arquiteta e paisagista, Luciana Martins Cruz Lopes.

Na ação realizada na Praça, cerca de 700 mudas foram disponibilizadas para a reforma de seis canteiros. Dentre as espécies selecionadas estavam a Lantana, a Íris da Praia, o Brinco de Princesa, Clúsia, Clorofito, Trapoeraba Roxa e Grama Amendoim, dentre outras. “Optamos por espécies rasteiras (forração), por arbustos de meia sombra e raízes não invasivas”, explicou a professora Luciana.

Tanto a Presidente do Fundo Social, Suzana Calefi, quanto o Secretário de Serviços Municipais, Ernani Gragnanello, e o Prefeito, Paulo de Oliveira e Silva, acompanharam de perto o plantio das mudas e a reforma dos canteiros.

“O curso é de extrema importância para a capacitação de quem quer aprender a técnicas para dar manutenção ou reformar vasos e jardins”, disse Suzana. “A jardinagem é uma área em que há dificuldade de contratação de mão de obra especializada. Por isso, quem faz o curso, têm grandes chances de conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho, de imediato, já que muitas empresas da nossa cidade têm essa demanda reprimida”, pontuou Ernani.

O curso básico de Jardinagem terá mais uma aula prática e seu encerramento será no próximo dia 30, com entrega de certificado aos participa